Resmi Gazete'de yayımlandı: MAPEG 100 maden sahası ihale edecek

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 100 maden sahası ihale edilmek üzere ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular MAPEG tarafından değerlendirildikten sonra, ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde yeniden ihale edilecek. Kapalı teklifi genel müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.