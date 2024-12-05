En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de SSK (4a) statüsü kapsamında 10 milyon 331 bin 694 emekli bulunuyor. Bağ-Kur (4b) statüsündeki emekli sayısı ise 2 milyon 715 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Memurlarda en düşük emekli aylığı temmuz ayı itibarıyla 17 bin 587 liraya yükseldiği için en düşük emekli aylığı alanların tamamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olup da Temmuz 2024'ten bu yana en düşük emekli aylığı (12 bin 500 lira) alan 4 milyon kişi bulunuyor.

Doğrudan 4 milyon emekliyi, aileleri de katıldığında çok daha geniş bir kesimi ilgilendiren en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu..

Nihai zam oranı aralıkta belli olacak ama...



Türkiye'de emekliler yılda iki kez zam aldığı için en düşük emekli maaşı da ocak-temmuz dönemi için geçerli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yıl zammı için ilk beş aylık enflasyon farkı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2.88 ve kasımda yüzde 2,24 olmak üzere toplam yüzde 14,56 oranında zammı hak etti. Nihai rakam için ocak ayı başında açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?



Ancak aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor. Bu oran da emekli zammının yüzde 17-18 seviyesinde gelmesi anlamına gelecek.

Bu durumda da en düşük emekli aylığı olarak 12 bin 500 lirayı alan emeklinin yeni yılın ilk altı ayındaki maaşının 14 bin ila 15 bin lira bandına çıkması bekleniyor.

Peki ekonomi yönetimi asgari ücretin oldukça gerisinde kalan en düşük emekli aylığına refah payı verir mi? Bu yönde emeklinin bir beklentisi var. Fakat hükümetten konuya ilişkin yüreklere su serpen bir mesaj şimdilik gelmiş değil.