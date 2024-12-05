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Türkiye'de 2023'te eğitim harcamaları 1,1 trilyon lirayı geçti

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lirayı buldu. Harcamaların yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edilirken hane halklarının payı yüzde 7,9 olarak hesaplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:43
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Türkiye'de 2023'te eğitim harcamaları 1,1 trilyon lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları 2022'ye göre yüzde 92,5 artışla 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 109 ile ilkokul ve yüzde 107,2 ile okul öncesi oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022'de yüzde 3,9 iken, 2023'te yüzde 4,3'e çıktı. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2022'de yüzde 3,1 iken, geçen yıl yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşti.

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde, devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 34,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,4'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yapıldı.

Türkiye'de geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 7,9 oldu.

- Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022'de 25 bin 143 lira iken, 2023'te 49 bin 45 lira olarak gerçekleşti. Öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 84 bin 759 lira ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması ise bir önceki yıla göre yüzde 95,1 yükseldi. Öğrenci başına eğitim harcamalarının en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 110,5 ile ortaöğretim olarak hesaplandı. Bunu yüzde 106,5 ile okul öncesi takip etti.

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