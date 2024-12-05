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CHP'li belediyeden vatandaşa ucuz içki hizmeti tepki gördü

Adana'da CHP'li ilçe belediyesinin belediyeye ait büfelerde ucuz alkol satması pes dedirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 10:41, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:43
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CHP'li belediyeden vatandaşa ucuz içki hizmeti tepki gördü

Adana'nın Yumurtalık ilçe belediyesi, sahil kenarlarına kurulan 'Güney Yıldızı' isimli büfelerinde Efes Pilsen ile yapılan anlaşma kapsamında ucuz alkol satmaya başladı. Açılan büfelerde halka hizmet için önce çay ve simit 5 TL'den satılmış ardından öğrencilere ücretsiz çorba, balık ekmek ikramında bulunulmuştu. İlçede açılan Güney Yıldızı isimli büfelerinin sayısı artarken içerisinde vatandaşa düşük fiyata alkol satılmaya başlandı.

"Bağımlılığı özendirici şekilde pazarlanmasını kabul etmiyoruz"

Bu olayın ardından Yumurtalık Çevre Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mehmet Ali Burhan, kamusal görev bilinciyle hareket etmesi beklenen bir idarenin kamu kaynaklarını hoyratça harcayarak, asli vazifelerinden sapmış, gösteriş ve suiistimalle kendi rantını merkeze alan bir anlayışı sergilediğini ifade ederek, "Anayasasının 58/2'nci maddesine göre, 'Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.' hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemede açıkça alkol düşkünlüğünden koruma devletin görevleri arasında sayılmıştır. Yine Anayasanın 56/2'nci maddesine göre, 'Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak' yükümlülüğü altındadır. Alkol bağımlılarının alkol kullanmayanlara oranla daha fazla suça karıştığını gösterdiğini biliyoruz. Belediyenin alkollü içecekleri maliyetin altında satarak, bunu hizmet olarak sunması kabul edilebilir bir durum değildir. Bugün gelinen noktada bağımlılık, hem bireysel hem toplumsal anlamda türlü yıkımlara sebep olurken, kamusal kaynakların bu yıkımı destekler nitelikte kullanılması, kendi amaçlarıyla ters düşmektedir. Bir kamu kurumunun kansere sebep olan ürünleri satmasının karşısında duracağımız gibi; kronik bir hastalık olan bağımlılığı geliştirmesi muhtemel ürünü özendirici şekilde pazarlanmasını da kabul etmiyoruz" dedi.

"Belediyenin asli vazifesi, gençleri alkol büfelerinin müdavimi yapmak değil, onları geleceğe hazırlamaktır"

Burhan, çocukların çorba dağıtımı bahanesiyle reklam malzemesi yapılmasının idarenin halk sağlığı ve toplum etiğiyle nasıl oynadığını gözler önüne serdiğini kaydederek, "Belediyenin asli vazifesi, gençlerimizi alkol büfelerinin müdavimi yapmak değil; onları sağlıklı, temiz ve nezih bir çevrede geleceğe hazırlamaktır. Ayrıca mevzuata göre Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez. Belediye bu mevzuata uymamaktadır. Belediyeden beklenen, milleti yardıma muhtaç bırakan geçici çözümler değil; onları kalkındıracak, üretime ve ekonomiye katacak kalıcı politikalar geliştirmesidir. İnsanların sadece çorba ya da simit değil, çok daha fazlasını alabilecek bir refah düzeyine ulaşmasını sağlamak için gerçek bir politika geliştirilmesidir. Bu da ancak milleti örgütleyerek, kooperatifleşmeyi destekleyerek, üretimden tüketime kadar güçlü bir pazar ve pazarlık gücü oluşturmakla mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın geleceğiyle oynayan bu yaklaşımı reddediyoruz"

CHP'li belediyeyi, asli vazifesine dönmeye ve millete saygılı bir yönetim anlayışı benimsemeye davet ettiklerini belirterek, "Bugün sesimizi çıkarmazsak, yarın çok geç olacak. Belediye, milletin iradesine saygı duymalı, hizmetini millete fayda getirecek işler üzerine kurmalıdır. Esnafı zora sokan, çocuklarımızın geleceğiyle oynayan bu yaklaşımı reddediyor, Yumurtalık halkını bu konuda birlik olmaya çağırıyoruz. Bu mesele sadece bir büfe meselesi değildir. Bu mesele, belediyemizin hangi yolda ilerleyeceğinin, milletine mi hizmet edeceğinin yoksa ranta mı yönelerek toplumun değerlerini zedeleyeceğinin göstergesidir. Çocuklarımıza tertemiz sahiller, esnafımıza bol kazanç, üreticimize güçlü pazarlar bırakalım. Unutmayın ki milletin gözü açık, vicdanı diridir. Hakkımızı yedirmeyiz, istismarı affetmeyiz. Bugünden sonra, yapılan her yanlışın hesabını sormak boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

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