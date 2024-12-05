İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!

İtalya'nın vize başvurularını kabul eden iData şirketi, internet sitesinde yer verdiği duyuruda İtalya'nın yeni vize politikasını açıkladı.

Buna göre 2 Aralık itibariyle üç yıllık yüksek lisans, yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Buna karşın bir yıllık yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecek.