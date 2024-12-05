68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti

2013 yılında İzmir Selçuk'ta kurulmuş olan SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. sahte zeytinyağı üretiminde sınır tanımıyor.

100 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sahibi ticaret sicilde Sabri Akın olarak görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bugüne kadar SSC Grup'un 68 farklı isimde üretmiş olduğu zeytinyağlarında tağşiş tespit etti. Bakanlığın internet sitesinde 2 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni tespite göre bu firmanın tağşiş yapılan son markası "Bizim Ayvalık" oldu

Firmanın diğer üretmiş olduğu ve tağşiş tespit edilen markaları se şu şekilde:

yeni körfez riviera zeytinyağı 5 l

yeşil ayvalık naturel sızma zeytinyağı 5 l

egeden riviera zeytinyağı 5 l

ayvalık incisi naturel sızma zeytinyağı 5 l

yeni ayvalık naturel sızma zeytinyağı 5 l

şirince taş baskı naturel sızma zeytinyağı 5 l

ege irem riviera zeytinyağı 18 l

ayvalık yörem naturel sızma zeytinyağı 5 l

ege tarım birlik naturel sızma zeytinyağı 5 l

ayvalık naturel sızma zeytinyağı (soğuk sıkım) 5 l

luxayvalık naturel sızma zeytinyağı 18 l

ege ayvalık sızma zeytinyağı 5 l

yeni körfez naturel sızma zeytinyağı 5 l

yeni vakıf gurme naturel sızma zeytinyağ 1 5 l

egem güzelyalı naturel sızma zeytinyağı 5 l

ege ayvalık sızma zeytinyağı (2 l)

bigalım sızma zeytinyağı 5 l

ayvalık kooperatif naturel sızma zeytinyağı taş baskı 5 l

körfez altınova naturel sızma zeytinyağı 5 l

03.10.2024 onay ticaret-sabri akın zeytınören yeni mahsul naturel sızma zeytinyağı 5 l

02.10.2024 onay ticaret-sabri akın yeşil ayvalık naturel sızma zeytinyağı 5 l

Tarım ve Orman Bakanlığının SSC grup'a ait yapmış olduğu tağşişlerin listesi