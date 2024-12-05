Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

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