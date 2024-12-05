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Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 12:27, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:00
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Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü

İlçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun gaz kokusu olduğu öğrenilen hamama giren ekipler, hareketsiz yatan müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hamamdaki pelet sobasından sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen iki kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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