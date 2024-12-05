Abdüllatif Şener'in oğlunun tutukluluğu devam edecek

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı. Gözlem süresi sonunda Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen rapora göre; Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, işlediği iddia edilen suçla ilgili, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Bunun üzerine 29 Ağustos'ta Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR BEKLENECEK

Şener hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Şener hakkında 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulundan henüz rapor gelmediğini belirtti. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Avukat beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanık Bedirhan Şener, "Bir diyeceğim yok" dedi. Mahkeme başkanı Bedirhan Şener'in, akıl sağlığına ilişkin 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 29 Ocak'a ertelendi.