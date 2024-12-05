Fırında dehşet: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü

Adana'da simit üretiminde kullanılan kızgın pekmezi başına döken bir fırın çalışanı ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesindeki Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir simit fırınında sabah saatlerinde gerçekleşti.

BAŞINDAN AŞAĞI DÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan kişi, ellerinin yanmaması için bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Yanıkların etkisiyle yere yığılan fırıncı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralı fırıncının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, fırıncının son dönemde borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.