Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi

Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Başkan Önder Kahveci, Vergi reformu ve maaşlardaki çifte standartların giderilmesi için de bir çağrıda bulundu.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı bütçesi ve memur zamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, mevcut bütçede kamu çalışanları ve emeklilere ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu savunarak, "2025 yılı için yüzde 6 artı 5 zam öngörülüyor, ancak bu artış kamu çalışanlarının alım gücünü artırmak yerine daha da düşürecek." dedi. Ayrıca, kamu alacaklarına yüzde 43,93 oranında zam planlandığını hatırlatarak, aynı oranın memur ve emekliler için de uygulanması gerektiğini belirtti.

Kamu çalışanları ve emekliler için ek zam ve refah payı taleplerini yineleyen Önder Kahveci, "Enflasyon farkıyla sıfır zam verilmesi tescillenmiş durumda. Geçmiş kayıpların telafisi için mutlaka ek düzenlemeler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

'Gelir Vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, gelir vergisi oranlarının ücretliler için yüzde 15 seviyesinde sabitlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Vergi politikaları adil bir şekilde yeniden düzenlenmelidir." dedi. Ayrıca, 5510 sayılı kanundan kaynaklı, 2008 sonrası göreve başlayan memurların daha fazla prim ödeyip daha düşük emekli maaşı almasıyla ilgili çifte standardın da giderilmesini talep etti.

Memurlarımıza da bayram ikramiyesi verilmeli'

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi aldığını hatırlatan Kahveci, memurlara da bayramlar da ikramiye verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamu çalışanlarının alım gücünü artıracak, adil bir düzenleme yapılmasının önemini vurgulayan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, taleplerini TBMM'deki bütçe görüşmelerinde de gündeme getirmeyi hedefliyor.