Yılmaz: Bahçeli'nin Öcalan çağrısında detaylara takılmayalım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

''BÜYÜK RESİM TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR''



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının hatırlatılıp görüşünün sorulması üzerine Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, bölgemizde gelişen gelişmeleri ve tarihi gelişmeleri analiz ederek bakarak ülkemizin milletimizin geleceği açısından bir tutum geliştiriyor. Bunu iyi anlamamız lazım gerçekten. Bu rastgele bir hadise değil, gerçekten gelişmelerle bağlantılı. Bir taraftan bölgemiz üzerinde emperyalist bir takım oyunların, tehditlerin geliştiğini görüyoruz. Aslında yüz yıl öncesine gittiğimizde de nitelik olarak benzer tabloların bugünde yaşandığını görüyoruz. Yine İsrail'in bölgede oluşturdukları tehditlerin bölgemizin genelinde yaşanan çatışmaların jeopolitik gerilimleri hep birlikte görüyoruz. Sayın Bahçeli bu ortam içinde şöyle bir tutum sergiliyor bence hep söyler bunu doğrusu 'önce ülkem, milletim sonra partim ve ben' der. Bu tutumun bir yansıması olarak görüyorum. Burada detaylara takılmadan büyük resmi görmek gerektiğine inanıyorum ben. Büyük resim de terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir Türkiye milletimizin bekasını güçlendirilmesi ülkemize yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması."