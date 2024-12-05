Genç hemşirenin ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, kazada hayatını kaybeden Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, tutuklu sanık A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.A, kaza esnasında cep telefonuyla ilgilenmediğini, anlık gelen bildirimlere baktığını savundu.

Araç camı yansıma yaptığı için önünü göremediğini ileri süren A.A, "Güzergahı sürekli kullanıyorum. Birden önüme atladı." diye konuştu.

Maktulün ikizi Sinem Soylu ise kamera kayıtlarında şoförün dikkatli olmadığını ve cep telefonuyla ilgilendiğini kaydederek, "Raporlar ayrıntılı değil, sanığın serbest bırakılmasını istemiyorum." dedi.

Bu sırada fenalaşan Soylu, dışarı çıkarıldı ancak bir süre sonra yeniden duruşmaya katıldı.

Kaza esnasında otobüste bulunan tanık E.T. ise "Gizem yoldan geçerken gördüm, şoföre 'dur' dememe kalmadan, Gizem'e vurmuştu. Fren yapmamıştı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Balçova ilçesinde 6 Kasım'da A.A. (45) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.