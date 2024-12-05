Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolara yükseldi

Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 14:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:37
Yazdır

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 29 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 90 milyar 735 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 984 milyon dolar azalışla 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
22.11.202465.90490.735156.639
29.11.202464.92092.818157.738

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber