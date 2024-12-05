Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek

İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 15:15, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:16
Yazdır
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek

TBMM'de 'Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Bakan Yardımcıları Yasin Erkoç ve Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ülker Kuğu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, komisyon üyesi milletvekillerine bilgi vermek üzere hazır bulundu.

'ZAAFİYETLERİ TESPİT EDECEĞİZ'

Komisyon Başkanı Şan, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin olayın kronolojisi, oluş biçimi, yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri ile alınan önlemlerin dinlenmesi amacıyla çağrıldığını belirterek, "Komisyonumuz iddiaları tüm yönleriyle ele almak, varsa sistemdeki zafiyetleri tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Sunacağınız bilgiler de hem bu iddiaların aydınlatılmasına hem de ileride benzer olayların yaşanmasını önleyecek politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öncelikli hedefimiz, bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Sağlık Bakanlığımızın sunumlarıyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici adımları tartışmayı planlıyoruz" dedi.

GÖRSEL BASININ DIŞARIYA ÇIKARILMASINA TEPKİ

İshak Şan, konuşmasının ardından görsel basını salon dışına davet etti. Muhalefet milletvekilleri, buna tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Aynı zamanda değerli milletvekilimizle birlikte Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu'nda da bulunuyorum. Bu komisyon toplantılarında görsel basın dışarıya davet edilmedi. Eğer uygun bulursanız kamuoyunu bu kadar bilgilendiren bir konuda görsel basının burada kalması yanlısıyız" diye konuştu. CHP'nin itirazı kabul edilmezken, komisyon salonundaki kameraman ve foto muhabirler dışarı alındı.

'ESKİ VE YENİ SAĞLIK BAKANLARINI GÖRMEK İSTİYORUZ'

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ilk toplantının ardından komisyona çağrılması için CHP tarafından 55 kişilik liste sunulduğunu kaydederek, "Mevcut Sağlık Bakanı ve eski sağlık bakanlarını da burada görmek istiyoruz. Listeyle ilgili tasarrufunuzu paylaşırsanız sevinirim" dedi. Önce olayın oluş şeklini anlamak istediklerini aktaran Şan, "Ona göre ilerleyen zamanlarda sağlık bakanlarımızı davet edebiliriz" cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber