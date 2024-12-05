Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla gerçekleştirildi

Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla gerçekleştirildi

Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği çeken Halil İbrahim Pamukçuoğlu, annesinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil, Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 15:36, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:38
Yazdır
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi, ilk organ nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Halil İbrahim Pamukçuoğlu'na, gönüllü donör olan annesi Sabahat Pamukçuoğlu'ndan böbrek nakli yapıldı. Tetkiklerde böbrek uyumunun olumlu sonuç vermesinin ardından gerçekleştirilen operasyon, merkezin deneyimli ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Naklin ardından Halil İbrahim Pamukçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmeye hazırlandığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, bu operasyonun merkez için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bölgede organ nakli bekleyen hastalara umut olacaklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber