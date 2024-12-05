İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın 11 ayında terör örgütlerine yönelik 3 bin 176 operasyonda gözaltına alınan 6 bin 428 şüpheliden 701'inin tutuklandığını, 4 terör eyleminin ise engellendiğini bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, yılın 11 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıklayan Gül, kentin huzuru ve asayişi için 64 bin 856 güvenlik gücünün görevlerini fedakarca yürüttüklerini söyledi.

Kentin huzuru için verilen mücadeleler kapsamında en önemli konu başlığının terör olduğunu ifade eden Gül, "Bu yılın ilk 11 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 3 bin 176 operasyonda 6 bin 428 şahıs yakalandı, 701 şahıs tutuklandı, 670 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 4 terör eylemi engellendi." dedi.

Gül, terörün finans kaynaklarının kesilmesi konusuna önem verdiklerini aktararak, 29 operasyonda 8 milyon 483 bin lira ele geçirilerek, terörün kaynağına önemli bir darbe vurulduğunu kaydetti.

- 185 organize suç çetesi çökertildi

Organize suçlarla mücadeleye de kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Gül, "Yılın 11 ayında 241 operasyonda 185 organize suç çetesi çökertildi. 2 bin 7 şahıs yakalandı, 1296 şahıs tutuklandı, 486 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 573 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, asayiş suçlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Yıyın 11 ayında 6 bin 213 ekip, 54 bin 364 personelimizle kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayılarını yüzde 9,7, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 28 oranında düşürdük. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde yüzde 82,4 aydınlatma ile oranlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz."

Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki rakamlara dikkati çeken Gül, 2023'ün aynı dönemine göre otodan hırsızlık ve kapkaçta yüzde 61, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 48, evden hırsızlıkta yüzde 40 azalma olduğunu kaydetti.

Gül, dolandırıcılık suçuyla mücadelede de başarı oranının artarak devam ettiğini belirterek, "Hakkında yakalama kararı alınanlar şunu çok iyi bilsinler, kimse kanundan kaçamaz. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 148 bin 921 şahıs yakalandı. 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 29 oranında arttı." diye konuştu.

Güvenlik ve asayişe katkı sunan konulardan birinin de izinsiz günlük kiralanan konutlar olduğunu aktaran Gül, "Bu kapsamda izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 149 konuta 16 milyon 400 bin lira cezai işlem uyguladık. Hassasiyetle takibe devam ettiğimiz bir konu da orta ve yükseköğrenim yurtlarında kalan kız öğrencilerimizin güvenliği. Bu yurtların çevresinde denetim ve tedbirlerimize devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Son bir buçuk ayda ruhsatsız silah taşıyan 178 kişi tutuklandı"

Gül, havai fişek ve benzeri maddelerin kullanımına ilişkin de "Hiç kimse gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde, havai fişek atamaz. Bunun bir prosedürü var. Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlarda sadece 20.00-22.00 saatleri arasında izin veriliyor. Bunun denetimini yapıyoruz, yapacağız. Kurallara uymayan kişi veya işletme fark etmez, bunun cezai yaptırımı var, uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satın alanlar için var olan cezaların daha da artırıldığını anımsatan Gül, "Çünkü, ateşli silahlarla işlenen suçların neredeyse tamamına yakını ruhsatsız silahla işleniyor. Şehrimizde 2024 yılının ilk 11 ayında güvenlik güçlerimiz tarafından 17 bin 230 silah ele geçirildi, 15 bin 655 kişi yakalandı, son bir buçuk ayda 178 kişi tutuklandı. Ruhsatsız silah taşıyanları, bulunduranları, satın alanları bir kez daha uyarıyoruz: Bu bir suçtur ve cezası ağırdır." dedi.

- "24 ton uyuşturucu, 77 milyondan fazla hap ele geçirildi"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına gönlümüz razı değil. Yılın ilk 11 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 453 operasyonda 15 bin 406 şahıs yakalandı, 7 bin 480 şahıs tutuklandı, 4 bin 180 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 24 ton uyuşturucu, 77 milyondan fazla hap, 8 bin 331 kök kenevir ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Narkotik Vaka Analiz Sistemine 39 bin 775 ihbar yapıldığını aktaran Gül, bu ihbarlar sonucu yapılan 62 bin 947 operasyonda 76 bin 114 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Okulların çevresindeki kafelerin, parkların ve bahçelerin sürekli denetlendiğini belirten Gül, "Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız annelerimizi bilgilendiriyoruz. 18 yaşından küçüklere alkol satışının önüne geçmek, nesillerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için iş yerlerine, büfelere kamera takma zorunluluğu getirdik. Böylece iş yerlerimizi daha iyi denetleyecek, çocuklarımızı bu illetten korumuş olacağız." diye konuştu.

- "140 ölümlü kazada 156 vatandaşımızı kaybettik"

Türkiye'deki araç sayısının neredeyse 5'te birinin bulunduğu İstanbul'da, vatandaşın güvenliği ve akıcı bir trafik için 15 milyon 700 bine yakın denetim gerçekleştirildiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Tüm denetim ve tedbirlerimize rağmen maalesef, 52'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 140 ölümlü kazada 156 vatandaşımızı kaybettik. 38 bin 171 vatandaşımız yaralandı. Bütün hemşehrilerimizden, yayalarımızdan, sürücülerimizden ricamız, lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Trafikte dikkati, tedbiri elden bırakmayalım. Ayrıca okul yolunda servis kullanan evlatlarımızın güvenliği için bugüne kadar 134 bin 508 servis denetimi gerçekleştirdik. Sahte çakar kullananlara, trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmiyoruz. Bu kapsamda 3 bin 477 cezai işlem uygulandı."

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilen cezaların artırıldığını, bu ihlali yapanlara 96 bin lira para cezası verileceğini, sürücü belgesinin de 30 gün süreyle geri alınacağını aktaran Gül, asker uğurlamalarında, düğünlerde, spor başarılarının kutlamasında konvoy yapanlara, silah kullananlara ve rahatsız edecek şekilde korna ve ses çıkaranlara da müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

- Göçmen tacirlerine karşı 360 operasyonda, 812 kişi yakalandı

Vali Gül, güvenlik güçleri ve ilgili kurumların göçle mücadelede insani değerlerden taviz vermeden başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, bu kapsamda 1 milyon 19 bin 361 yabancının yaşadığı şehirde göçmen tacirlerine karşı 11 ayda yapılan 360 operasyonda, 812 kişinin yakalandığını, 268 kişinin tutuklandığını, 132 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını, 137 araca el konulduğunu anlattı.

100 Mobil Göç Noktası aracıyla 684 binden fazla yabancının kontrol edildiğini dile getiren Gül, 66 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Kış tedbirlerine de dikkati çeken Gül, İstanbul'da kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için paydaş kurumlardaki 46 bin 436 personel ve 10 bin 797 araçla hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Kar, şiddetli sağanak ve fırtınayla mücadele edebilmek için tüm kurumlarla süreci koordineli bir şekilde takip ettiklerini vurgulayan Gül, vatandaşlardan hava durumu uyarılarını dikkate almalarını, kar yağışının olduğu havalarda özel araçlarıyla zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu taşıma vasıtalarını kullanmalarını ve dışarıda kalan evsiz vatandaşları gördüklerinde 112'ye bildirmelerini istedi.

1 Aralık itibarıyla tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Gül, özel araç sahiplerinden kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarını rica etti.

- Sahte içki uyarısı

Herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirdiğinde mağduriyetlerin önüne geçileceğini ve daha başarılı olunacağını kaydeden Gül, yılbaşı tedbirlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Yılbaşı tedbirleri kapsamında, yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi, hemşehrilerimizin yeni yılı huzurla karşılayabilmesi için ek tedbirler alıyoruz. Güvenlik güçlerimiz ve yerel yönetimlerimizle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde özellikle sahte içki konusunda hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. İlgili kurumlarımızın yaptığı sıkı denetimlere rağmen maalesef son bir ayda İstanbul'da sahte içkiden 55 vatandaşımız zehirlendi. 15'i hayatını kaybetti, 19'u yoğun bakımda olmak üzere 28 hastanın tedavisi hastanelerde devam ediyor. 12 hastamız da tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür sahte ve kaçak ürünleri ivedilikle bildirmelerini istiyoruz."

Vali Gül'ün konuşmasının ardından yaş haddinden emekliliğe ayrılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bir konuşma gerçekleştirdi.

Aktaş konuşmasında, yaklaşık 4,5 yıllık görev süresi zarfında İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mesai arkadaşlarıyla beraber cansiperane çalıştıklarını kaydetti.

Yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı süresi içerisinde emniyet teşkilatında birçok farklı birimde, değişik görevlerde bulunduğunu kaydeden Aktaş, birlikte çalıştığı herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.