Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü Kebire D. (36), evinde yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 17:38, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:39
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.'yi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.