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Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi

Van'da suda boğularak öldüğü tespit edilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in eşyaları babasına teslim edildi. Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 17:47, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:48
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Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.

Teslim edilen eşyalar arasında Rojin'in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

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