Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu; 3 yaralı 8 gözaltı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli çift arasında çıkan tartışmaya, aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Batman'da, anlaşmazlık yaşayan evli çift arasındaki tartışmaya ailelerinin de dahil olmasıyla çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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