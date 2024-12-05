Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yerine görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye ait borçlarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Tekbıyıkoğlu, belediyenin 345 milyon 279 bin lira borcu olduğunu belirterek,

"22 Kasım 2024 tarihi itibarıyla başkanlık vekaletine başladığım Tunceli Belediyesi'nin mali tablolarıyla ilgili bazı veriler paylaşacağım sizlerle. Öncelikle belirtmek isterim ki 22 Kasım tarihi itibarıyla belediyenin toplam 345 milyon 279 bin 813 lira borcu bulunmaktadır. Belediyenin borç tutanağının son yerel seçimlerin ardından 30 Nisan 2024 tarihinde yönetimce açıklanan borç 230 milyon 673 bin 690 lirayla kıyaslandığında, 7 ay gibi bir sürede 114 milyon 606 bin 121 lira arttığı anlaşılmaktadır. Bu oran 7 ayda yüzde 50 seviyesindedir. Belediyemizin yaklaşık 200 milyon lira alacaktan kaynaklı bugünden itibaren aylık olarak yaklaşık 9 milyon lira faiz gideri bulunmakta. Mevcut durumda bu faiz yükünün belediye bütçesinden karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Bu tabloya ilaveten yıllar itibarıyla belediyenin gelir gider dengesi bozulmuştur. 2021 yılındaki bütçenin gelir gideri arasında 3 milyon 300 bin lira fark bulunurken, 2022'de eksi 10 milyon, 2023 yılında eksi 82 milyon 2024 yılının ocak, kasım ayı itibarıyla 169 milyon 768 bin lira gelir gider arasında fark vardır. Bu rakamlar, toplandığı zamanda 345 milyon rakamına ulaşıyoruz" dedi.

'BAZI TASARRUF TEDBİRLERİNİ UYGULAYACAĞIZ'

Belediyenin gelirinin işçi sayısı ve giderine denk gelememesinin çözülebilir olmadığını belirten Tekbıyıkoğlu,

"Tunceli Belediyesi'nin bir şirketinde yıllar itibarıyla dramatik bir şekilde personel sayısının arttığını görüyoruz. 2018 yılında 127 olan belediye şirket işçisi 2019 yılında 138, 2020 yılında 177, 2021 yılında 180, 2022 yılında 236, 2023 yılında 279 bugün itibarıyla 300'e ulaşmıştır. 2018'de 127 ile başlayan yolculuk 2024 yılında 300 işçi sayısına ulaşmıştır. Belediyemizin toplam personel giderlerin belediyenin gelirine oranı ise 2017-2018-2019 yıllarında yüzde 50 civarındayken 2023 yılında yüzde 83 oranına ulaşmıştır. 2023 yılında bütçenin yüzde 83'ü personele gitmiş, 2024 yılında 39 milyon 179 bin 730 lira personel alacağı belediyemizde mevcuttur. İller Bankası'nın belediyemize olan payı, yaklaşık ortalama olarak 16 milyondur. Mevcut durumda gelir gider tablosu bozulmuş bu durum çözünebilir olmaktan çıkmıştır. Vergi, SGK, elektrik ve özel firmadaki işçilere mal ile hizmet ödemeleri ve sendika aidatları, personel giderlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Mevcut durumda borçlar sürekli artış eğilimine ulaşmıştır. Bu bütçe rakamlarının düzeltmeye çalışacağız. Bazı tasarruf tedbirlerini uygulayacağız. Kendi içerisinde dengelerini oluşturmaya gayret edeceğiz. İşçiler mesai üretmeyecek şekilde vardiya programından çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an itibarıyla işçi çıkarımı gibi bir irademiz yok" diye konuştu.