Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Enflasyona endeksli tahvil ve kira sertifikalarında iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 18:47, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Merkez Bankası, iskonto oranlarının düşürüldüğünü vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabilir."