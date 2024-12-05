Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 18:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.
Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.