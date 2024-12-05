Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin eşiyle ilgili iddialar doğru çıkmadı.

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin eşiyle ilgili gerçekler:

-İlk defa 2010 yılında KPSS puanıyla ve mülakatsız olarak Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atandı. Sağlık yönetimi mezunuydu ama hiç hemşirelik yapmadı. Hemşirelikten öğretmenliğe geçtiği iddiası bütünüyle yalan.

-Daha sonra 2017 yılında görevde yükselme sınavını kazanarak Ankara Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı oldu.

-2019 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü ve istanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği lisans bölümünü bitirdi. 2021 yılında ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yönetim ve organizasyon bölümünde yüksek lisans yaptı.

-Başsavcının eşi kazanılmış hakkı ve müktesebatına uygun olarak Rekabet Kurumuna kurumlararası nakille geçiş yaptı.