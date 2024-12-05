TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte

BURSA (AA) - TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türk şirketi olmakla gurur duyduklarını belirterek, "Küresel dünyada rekabet edecek bir şirket olmak üzere yola çıktık." dedi.

Karakaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BUSİAD) düzenlediği "14. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, geniş bir dünyaya yeni bir oluşum olarak giren şirketin, oyunun kurallarını bile değiştirebileceğini söyledi.

Dünyanın en modern mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir otomobil firması olarak dünyaya gelseydik 150 senedir bu işi yapan şirketlerle savaşacaktık. Dünyanın ilave bir elektrikli otomobil üreticisine ihtiyacı yok. Yola çıktığımızda, sadece Çin'de 400'e yakın start-up vardı elektrikli otomobil üzerine, hepsinin cebinde 7-8 milyar dolar parası da vardı. Kaç tanesi bir üretimi başardı biliyor musunuz? 10'un altında. Çünkü farklılaşamadığınızda, kullanıcınıza bir değer oluşturamıyorsanız o geliştirdiğiniz ürün, ölmeye mahkum."

Bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktıklarını vurgulayan Karakaş, sektörün büyüyeceğini, 2035 yılında karlılığın yarısının mobilite ekosisteminden geleceğini ifade etti.

- "T10X, şu ana kadar 44 bin adet trafikte"

Gürcan Karakaş, "Türk şirketi olmakla gurur duyuyoruz. Küresel dünyada rekabet edecek bir şirket olmak üzere yola çıktık." değerlendirmesini yaptı.

Kullanıcı merkezli bir ekosistem kurduklarını bildiren Karakaş, "T10X, şu ana kadar 44 bin adet trafikte. Gayet iyi gidiyoruz, geçen ay satış rekoru kırdık." bilgisini paylaştı.

Online yaptıkları Togg satışlarının 177 bin adedi bulduğunu söyleyen Karakaş, "Bizim de tahminimizin ötesinde bir teveccüh oldu. Üzerimizde halen bunun müthiş bir yükü var. Layık olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Teknolojik altyapıyı geliştirme çalışmalarına değinen Karakaş, siparişleri aldıkları mobil uygulama Togg Trumore'u daha fazla eğlence, lokasyon bazlı hizmetler, start-up'lar için ölçek ekonomisi sağlayacak altyapı, dijital sağlık konularında geliştireceklerini sözlerine ekledi.

Programın sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Türkay tarafından Karakaş'a plaket takdim edildi.