'37 yaşındaki adam, acil serviste sıra beklerken öldü' iddiasına soruşturma

Sağlık sisteminin yaşattığı skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor. AKP döneminde menzil cemaatine peşkeş çekildiği iddia edilen Sağlık Bakanlığı'nda Yenidoğan Çetesinin yaşattığı vahşet gözler önündeyken bir skandal daha ortaya çıktı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir hastanın 'ihmal' sonucu öldüğü iddiaları tartışma yarattı. 37 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Ali Şirin, 29 Haziran günü şiddetli göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle gece saat 00.03'te Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

KALP KRİZİNE RAĞMEN SIRADA BEKLETİLDİ

Mehmet Ali Şirin'e eşinin 'kalp krizi' uyarılarına rağmen ısrarla sıra beklenmesi söylendi.

'AZARLAYIP BEKLETİLDİK'

Eşi Ayşe Şirin, sosyal medya hesabından o anları detayları ile aktardı.

"-Gaziantep şehir hastanesine, kol uyuşması, göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesi ile eşimle yürüyerek gittik. Aciliyetimizi defalarca söylediğimiz halde EKG dahi çekilmeden yetkililer tarafından azarlanıp bekletildik. Bekleme sonucunda 37 yaşında 2 çocuk babası eşimi kaybettim.

-Eşimin kalp krizi geçirdiğini söylediğim görevliler bizi önemsemeyerek herkes gibi bekleyin dediler. Kimse ilgilenmeyince tek çaremiz beklemek diyerek beklemeye başladık. Eşim bu sırada yere yığıldı, yüzüstü bir şekilde güvenlikler sedyeye koydu."

-Eşim sedyeye yüzüstü konduğunda ve daha sonrasında hiçbir dr dakikalarca eşime temas dahi etmedi.Daha sonrasında eşime diyazem denen kalp durdurucu etkisi olan bir iğne vurularak durmuş olan kalbi tamamen dönülmez bir yola konduğunu öğrendim"

KIRMIZI ALANDA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

00.44'te vücudunun morarmasını üzerine, Şirin kırmızı alana götürüldü. Doktorlar, Şirin'in nöbet geçirdiğini, diazem yaptıklarını, ardından vücudunun morardığını iletirken kırmızı alanda görev yapan doktorlar, yaptıkları nabız kontrolünde Şirin'in öldüğünü anladı.

EŞİ İSYAN ETTİ

Doktorlar saat 01.30'a kadar kalp masajı uyguladı fakat Şirin'i hayata geri döndüremedi. Şirin ölümünün ardından hastanenin morguna kaldırılırken eşi Ayşe Şirin, ''Ben size eşimin durumunun acil olduğunu bağırdım'' diyerek sinir krizi geçirdi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Hanıma ulaşarak telefon bilgisini aldı ve soruşturma başlattı.