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'HTŞ, Humus'u alırsa Esad'ın bağlantı hattı kesilir'

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Erkmen, HTŞ'nin Suriye'deki ilerleyişini analiz etti. Erkmen "Humus'un alınması tüm kritik yol hatlarının tutulması demek. Humus merkezden sonra Kuseyr hariç Sr.hük'ne yakın kimse yok. Sonra Şam'a kadar yol zorlu değil. Asıl önemlisi HTŞ Lübnan'a komşu olur."dedi. Diğer taraftan, Halep'i ele geçiren HTŞ, Halep'in Hıristiyan piskoposunu Halep şehrinin valisi olarak atadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 23:22, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:26
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'HTŞ, Humus'u alırsa Esad'ın bağlantı hattı kesilir'

Suriye'deki HTŞ örgütü ülkenin en büyük kenti Halep'ten sonra, ülkenin 4. büyük kendi Hama'yı haldı. Sırada Humus kenti bulunuyor.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Erkmen, HTŞ'nin Suriye'deki ilerleyişini analiz etti.

İşte Prof. Serhat Erkmen'in paylaşımları

1. Önce Hama'nın alınmasının önemi: HTŞ, nüfus, coğrafya ve ekonomik güç olarak ciddi ölçüde büyüdü. Meşruluk kazanmak istiyor. Bir dönüşüm süreci başladı. Halep'ten sonra Hama'nın alınması buna büyük etki edecek

2. HTŞ'nin İdare tarzı, intikam saldırılarının/yağmanın engellenmesi, komşu ülkelere verdiği mesajlar. tanınmaya yönelik hamleler. Adını değiştirip yeni yüzlerle geleceği kesin. İkna olan Suriyelilerin sayısı küçümsenmemeli. Dış dünyayı bilmiyorum

3. Hama'nın asıl önemi politik ve psikolojik. Yolun kontrolü elbette coğrafi avantajlar getiriyor. Fakat Hama'nın stratejik önemi Humus yolunu açması

4. Çatışma sürecine dair notlar: HTŞ Hama'ya önce ana yoldan doğrudan girmeye çalıştı. Sert bir karşılık gelince doğu ve batıya açılarak ana yolun etrafından dolaştı. Batıya ilerleyip Rusları endişeye sürükledi. Böylece doğuya yönelebildi. Doğuya yönelmek bitirici hamleyi getirdi

5. Suriye Ordusu Halep'te çekildi. Hama'yı savunmaya çalıştı, gücü yetmedi. Rus hava desteği yetersiz, İran'ın milisleri gelmiyor. Suriye Ordusu'nun acil dış desteğe ihtiyacı var. Zaman daralıyor. Dış destek biraz daha gecikirse geldiğinde destekleyecek kimse bulamayabilir.

6. Sadece Suriye Ordusu zayıf değil, HTŞ becerikli. Ateş altında geri adım atmıyor. Kayıp vermekten çekinmiyor. SO'dan ele geçirdiği silah/mühimmatı kullanarak hız kesmeden ilerliyor. Taktik ve operatif açıdan açıkça üstün.

7. Hama çevresi demografik/siyasi olarak rejime muhalif. Dost ortamda ilerlemek kolay demeyin. HTŞ Hama'nın doğu kilidi Salamiye'deki İsmaililerin tarafsız kalmasını sağladı. Halepteki durum, yerel halka güven vermiş. Bu askeri üstünlükten önemli

8. Bundan sonrası Humus. HTŞ Humus önüne sabaha kalmaz varır. Yoldaki 2 büyük durak Rastan ve Telbise zaten muhalif. Savaşmadan alır. Sonrası biraz farklı. Coğrafi konum ve ülkenin geleceği açısından en stratejik bölge sıradaki: Humus

9. HTŞ, Humus'u alırsa Şam ile Esad Yönetimi'nin toplumsal tabanı arasındaki fiziksel bağı keser: Şam'sız Lazkiye, Lazkiye'siz Şam. Suriye hükümeti buna uzun süre dayanamaz.

10. Humus'un alınması tüm kritik yol hatlarının tutulması demek. Humus merkezden sonra Kuseyr hariç Sr.hük'ne yakın kimse yok. Sonra Şam'a kadar yol zorlu değil. Asıl önemlisi HTŞ Lübnan'a komşu olur.

11. Bundan sonrası sadece tahmin: HTŞ Hama'dan Humus'a ana yoldan Telbise üzerinden girmeye çalışırsa önünde büyük askeri tesisler var. Hama'daki savunma hattı güçlüydü. Aşması çok zor olmadı. Humus'ta SO hiç savaşmayabilir.

12. Savaş olursa HTŞ bence doğuya yönelecek. Batı hattı çok sert. Gereksiz kayıp yaşar. Doğuda Salamiye'den Tel Amri/Muşrefe'ye kadar bir şey yok. Burayı aşınca şehre doğudan girer

13. Humus'un doğu kapısı çölü tamamen HTŞ'ye açar. Bakalım YPG güneye inince ne olacak. Palmira ve Sukna'da karşılaşırlarsa çatışacaklar mı? Göreceğiz

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