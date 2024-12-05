İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleriyle buluştu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların ve kurumların basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 23:47, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:48
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı.
Basın müşavirlerinin kurumların faaliyetlerini etkin ve şeffaf biçimde medya ve kamuoyu ile paylaştığını vurguladı.
"Ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sunan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi. Altun, Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.