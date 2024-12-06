6 Aralık 2024 tarihli arama kararı yayımlandı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk KARAKUŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper UZMAN atanmıştır.

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