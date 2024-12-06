6 Aralık 2024 tarihli arama kararı yayımlandı
6 Aralık 2024 tarihli arama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 00:03, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:07
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk KARAKUŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper UZMAN atanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ atanmıştır.
5 Aralık 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI