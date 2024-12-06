ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci, memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi

AK Parti istişare toplantısında emekliye seyyanen zam talepleri masaya yatırıldı. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 07:35, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:44
Yazdır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" dedi.

Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak da "Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM MASADA

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; öte yandan emekliye seyyanen zam talebi AK Parti Genel Merkezinde istişare toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber