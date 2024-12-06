İlk kafile geldi: Emekliye 5 yıldızlı tatil fırsatı

Türkiye'de enflasyonun en fazla vurduğu kesimlerin başında emekliler geliyor. Tek maaşla ay sonunu zor getiren emekliler için tatile çıkmak ise neredeyse hayal. Charisma De Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik başlattığı proje ile emeklinin 5 yıldızlı tatil hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Proje kapsamında bir yıl boyunca 500'e yakın emekli hiçbir ücret ödemeden Kuşadası'nda bir hafta boyunca tatil yapacak. Otelin ilk misafirleri ise Kayseri Pınarbaşı'ndan 25 kişilik emekli kafilesi oldu. Emeklilerden kimi sahilde deniz keyfi yaparken, kimi de ilk defa havuza girme imkanı buldu.

Avrupalı emekliler gibi Türkiye'deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtiklerini ifade eden Halil İbrahim Çevik "Özellikle Avrupalılar emeklilik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafında tatile çıkıyor. Geldiklerinde Türkiye'nin deniz, kum ve güneşinden, tarihi güzelliklerinden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Yabancı turist ülkenin imkanlarından faydalanırken neden bizim emeklilerimiz yararlanmasın? Bu düşüncelerle bu projeyi hayata geçirme kararı aldık" dedi.

Çevik şunları kaydetti: Türkiye'de emeklilerin büyük kısmı tatil için pek fazla imkan bulamıyor. Ancak Türkiye'de binlerce otel turistlere hizmet veriyor. Bu kadar otel varken emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemiyorum. Bu yüzden emeklileri otelimizde ağırlamak için projemizi başlattık. Her ay 40 emeklinin yararlanacağı bu tatil imkanı ile yılda 500'e yakın emekliye tatil yapma fırsatı sunacağız. Özellikle denize kıyısı olmayan şehirlerden gelecek olan emekliler otelimizde bir hafta tatil yapabilecek. Burada kaymakamlıklar aracılığıyla ilerleyeceğiz. Devletten sosyal yardım alan emeklilere öncelik vereceğiz" diye konuştu.

İlk olarak Kayseri Pınarbaşı'ndan gelen 25 emekliyi otellerinde ağırladıklarını kaydeden Çevik "Ocak ayından itibaren her ay 40 emeklimiz otelimizde ağırlanacak. Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır. Çünkü oteller açık olduğu sürece yemek yapmaya, turistlere hizmete devam ediyorlar. Burada ekstra 20-30 kişiyi ağırlamak otellerde hiçbir şeyi etkilemez. Tüm otelleri bu projeye dahil olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ GÖRME İMKANI



Emekliler sadece tatil yapmakla kalmayacak, tarihi ve turistik yerleri de gezme imkanı bulacak. Çevik "Otelimizde kalan ilk 25 emeklimiz de Şirince'den Efes'e kadar birçok noktayı gezme fırsatı yakaladı. Yıl boyunca konaklayacak tüm emeklilerimiz aynı imkanlardan yararlanabilecek. Aynı zamanda anlaştığımız sağlık kurumunda sağlık taramaları da yapıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren bütün otellerimiz bu projeye dahil olabilir" dedi.

ÖMER TEMÜR