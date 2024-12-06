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RTÜK'ün ceza verdiği diziden erken final kararı

RTÜK tarafından cezalandırılan sevilen bir dizi final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başlangıçta 51 bölüm olarak planlanan dizi cezalar gelince akışını değiştirip final yapmaya karar verdi

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 08:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:58
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RTÜK'ün ceza verdiği diziden erken final kararı

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yabani dizisi, RTÜK tarafından alınan yayın durdurma kararıyla gündeme gelmişti. Bu sezon final yapması beklenen dizinin yeni gelişmeleri belli oldu. İzleyicileri üzen kararın ardından dizinin final tarihi nihayet netleşti.

Star TV'nin Sahipsizler, Now TV'nin Yabani, Show TV'nin DEHA ve Kanal D'nin yılların klasiği Arka Sokaklar dizilerine RTÜK, belirli bölümler için yayın durdurma cezası vermişti. Özellikle Yabani dizisi, bu cezadan en çok etkilenen yapımlardan biri oldu.

Dizi İki Hafta Ekranda Olmayacak

Son günlerde, Now TV'nin sevilen dizisi Yabani için final kararının gündeme geldiği biliniyordu. RTÜK'ün yayın durdurma kararının ardından, dizinin iki hafta boyunca yayınlanamayacağı açıklanmıştı. Ancak diziden gelen yeni haberler, hayranlarını hem üzdü hem de heyecanlandırdı.

Final Tarihi ve Planı Değişti

Başlangıçta 51. bölümde final yapması planlanan Yabani dizisi, cezalar nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 7 Aralık'ta ekranlara geri dönecek. Ancak 14 ve 21 Aralık tarihlerinde yayın durdurma cezası nedeniyle izleyici karşısında olamayacak. Büyük finalden önceki son bölüm olan 50. bölüm ise 28 Aralık'ta yayınlanacak.

Ocak ayında kanalların reklam düzenlemeleri için verilen aranın ardından Yabani, 51. bölümüyle final yapacak. Bu final, dizinin hikayesini tamamlamakla kalmayacak, aynı zamanda izleyiciler için unutulmaz bir veda niteliği taşıyacak.

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