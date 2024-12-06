O ilde anaokulu ücreti 1 milyona dayandı

Özel eğitim kurumları ücretlerinde fahiş artış yaşandı. Türkiye'deki anaokulu ücretleri dünyaca ünlü İngiliz Oxford Üniversitesi'nin 3 katına ulaştı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Ankara ve İzmir'deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL'yi aşarken İstanbul'da bu rakam 993 bin TL'ye kadar çıktı. Oxford'un yıllık ücretinin ise 388 bin TL olduğu belirlendi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BÜYÜK ÇÖKÜŞ VAR"



"Eğitimde büyük bir çarpıklık var. Sistem temel eğitimden yükseköğretime kadar çöküş yaşıyor. Kamusal eğitime erişim lüks haline geldi. Halkın vergileriyle finanse edilmesi gereken eğitim sistemi, özel kurumlar ve sermayeye terk edildi. Bu durum, ekonomik adaletsizliğin yanı sıra sosyal adaletsizliği de körüklüyor. Ülkeyi 23 yıldır yöneten AKP bunun sorumlusudur. Eğitimdeki çarpıklık derin toplumsal yaralara yol açar."