ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2024-ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:05, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:05
17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI