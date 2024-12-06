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ALES/3 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2024-ALES/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:05, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:05
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ALES/3 sınav sonuçları açıklandı

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2024-ALES/3 Sınav Sonuçları

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