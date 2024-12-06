Dolar 34,80'ye yükseldi

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 34,6840'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,7990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,8430'dan, sterlin/TL yatay seyirle 44,3520'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.