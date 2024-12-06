Kuşadası'nda 23 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonuç verdi. Göçmen Kaçakçılığına yönelik Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 23 düzensiz göçmen 3 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan A.B., K.S. ve P.S. isimli organizatörler aynı gün tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.