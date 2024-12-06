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2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:46
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2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak, 1 trilyon 244 milyar 237 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artışla 964 milyar 355 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 95,3'lük yükselişle 279 milyar 883 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 77,5, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2023'te Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hane halkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlarla diğer işletmeler yüzde 2,2, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

Yaklaşık 110 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 104,1 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 114,9 artışla 109 milyar 343 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2023 yılında yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 7 bin 141 lira iken 2023'te yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 liraya yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 431 dolar iken 2023'te yüzde 44 artarak 621 dolara çıktı.

Hane halklarının cepten sağlık harcaması 220,9 milyar lira

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022'de yüzde 4 iken 2023'te yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2022'de yüzde 3,7, 2023'te yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç gibi çeşitli amaçlarla yapılan cepten sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023'te yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

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