Suriye'de rejim karşıtı gruplar Humus'ta ilerliyor

Kuzeydeki Ter Maela köyünü ve Darul Kebire beldesini alan rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam ederek Humus'un kuzeyindeki dış mahallelerin 3 kilometre yakınına kadar sokuldu.

Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçeleri rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net