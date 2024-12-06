Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Bakan Tekin, uzman ve başöğretmenlik için ocak ayına işaret etmişti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 10:52, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:54
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen "Uzman ve Başöğretmenlik yönetmeliği"ne dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Üzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Uzman ve Başöğretmenlik yönetmeliği artık yayınlanmalı.
Süreç başlamalı ve Ocak ayında özlük hakları alınmalı.
Görüştüğüm MEB yetkilileri Ocak ayına yetiştireceğiz diyor. Bakanımız da şahsıma Ocak ayını işaret etmişti.
Bu şekilde planlama yapılmalı