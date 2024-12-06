Geri dönen ürünler ülkeye girmeden imha ediliyor
Geri dönen ürünler ülkeye girmeden imha ediliyor
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı
Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Cezaevinde Başörtüsü kesildi iddiası: Üç memur açığa alındı
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına indirim
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Soylu: 'Özgür Özel CHP Siyasetinde küçük bir parantez'
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Nasuh Mahruki'ye tahliye
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
İstanbul'un 11 aylık döneminde 4 terör eylemi engellendi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekli zammında vatandaş mağdur edilmeyecek
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
Soylu: Milletime hizmetimi tamamladım, bu son dönemim
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
TIMSS 2023'te Türkiye'ye Avrupa basınından övgü
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Şehit konvoyundaki kazadan acı haber
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Erzurum'da faili meçhul olay kalmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler

2025 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi ve aile hekimliği düzenlemelerini içeren kanun teklifini ele alacak. Ardından, devlet memurlarına yönelik düzenlemeler de gündeme gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 11:25, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:29
Yazdır
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler

2025 yılı bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, çeşitli yasa tekliflerini görüşmeye başlayacak. İlk gündemde, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bulunuyor. Teklifin detayları:

  • 2015 öncesi ödenmemiş GSS primlerinin ve fer'i alacaklarının tahsilatı iptal edilecek.
  • Aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak, ancak belirli hizmetler kapsam dışında tutulacak.
  • Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.
  • Özel sektör işverenlerine sağlanan sigorta prim indiriminde 5 puanlık destek, 4 puan olarak yeniden düzenlenecek.

Devlet memurlarına yeni düzenlemeler gündemde olacak

Bu teklifin ardından, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme alınacak. Bu teklif kapsamında:

  • Sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçenler, disiplin cezası almadıkları takdirde ilave kademe hakkından yararlanabilecek.
  • Uzman yardımcılığı yeterlik sınavları 6 ay içinde yapılacak.
  • Memurların eş durumu izin hakları genişletilecek.
  • Malul ve engellilere sunulan araç alımlarındaki istisnalar, Cumhurbaşkanı yetkisiyle yeniden düzenlenebilecek.

Ayrıca deprem bölgelerinde mücbir sebep halinin uzatılması ve çeşitli kamu kurumlarına yeni yetkiler verilmesi gibi düzenlemeler de teklif içinde yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber