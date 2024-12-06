Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bir çuval içinde köyün yakınlarındaki derede bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili savcı mütaalasını verdi. Cumhuriyet savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan 14 sayfalık mütalaada, Narin'in annesi, amcası, ağabeyi ve küçük kızı çuval içinde dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 26 Aralık'ta görülen duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada delillerin toplanmış olması, tüm ara kararlar ile eksikliklerin yerine getirilmesi nedeniyle savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, küçük kızın annesi Yüksel, amcası Salim, ağabeyi Enes ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, cesedin bulunmasından sonra alınan tüm sanık ve tanık ifadeleri, toplanan deliller, ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar, HTS kayıtları, dar alan baz çalışmasıyla ilgili alınan raporlar, görüntü inceleme tutanakları ve saatleri, TÜBİTAK, Van Jandarma Kriminal Laboratuarı raporları, otopsi ve ölü muayene raporu, sanıkların birbiriyle çelişen ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde 4 sanığın da cinayet günü ve saatinde bir arada oldukları ifade edildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandıktan sonra kendi talebi üzerine verdiği son ifadesi ile daraltılmış baz raporundaki saatlerin birbiriyle uyumlu olduğu ve örtüştüğü de dikkate alındığında, küçük kızın evde veya evin müştemilatında öldürüldükten sonra cesedinin ortadan kaldırılması için eve çağrılan Nevzat Bahtiyar'a amca Salim Güran tarafından teslim edildiği vurgulandı.

ANNE YARDIM İÇİN AMCAYI EVE ÇAĞIRDI

Mütalaada, saat 15.20 ile 15.35 saatleri arasında anne Yüksel ile amca Salim arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı daraltılmış HTS kayıtlarıyla tespit edildi. Bu görüşmelerden sonra ilk olarak Salim'in Narin'in öldürüldüğü eve geldiği, bu evde anne Yüksel ile oğlu Enes'in bulunduğu, ardından Nevzat Bahtiyar'ın eve geldiği sinyal baz çakışmaları ve HTS kayıtları ile tespit edildiği ifade edildi. Mütalaada, anne Yüksel'in yardım için Salim'i eve çağırdığı, Salim'in de cesedin ortadan kaldırılması için Nevzat Bahtiyar'ı ölüm evine çağırdığı kaydedildi.

ELİNE BULAŞAN SALYALI ŞOFÖR KOLTUĞUNÜ SÜRMÜŞ

Amca Salim Güran'ın küçük kızın cesedini ortadan kaldırmak için aceleyle battaniyeye sarıp Nevzat Bahtiyar'a teslim ettiği sırada Narin'in ağzından gelen sıvı ve salyanın sağ elinin başparmağı ile işaret parmağından bileğine doğru bulaştığı bildirilirken, kendisine ait 47 KF 388 plakalı aracın şoför koltuğunun ön tarafına sürüp elini bulaşan salyadan temizlemeye çalıştığı bu DNA örneğinin Van Jandarma Kriminal Laboratuarından gelen raporla tespit edildiği bilgisi yer aldı. Narin'e ait DNA örneğinin şoför mahallindeki koltuğun ön uç kısmında çıktığı bildirildi.

AĞABEYİN SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Mütalaada, Enes'in kolundaki diş izlerinin ATK raporuyla tespit edilmesinin önüne geçebilmek için diş izlerinin bulunduğu koldaki ısırık izlerinin üzerinin birden fazla kişi tarafından ısırılarak tespit yapılmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Bu nedenle de anneden, Narin'den ve Enes'ten alınan ağız diş kalıplarının tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediğine dikkat çekildi. Enes'in yüzünde ve gözündeki morluklarla ilgili, "Kendi kendimi yumrukladım" Kolundaki diş izleriyle ilgili, "Kardeşim kaybolduğu için sinir krizi geçirip kendi kendimi ısırdım." Sırtındaki yaralar ve çiziklerle ilgili, "Tarlada kardeşimi ararken mısır koçanları çarptı. Metruk evlerde arama yaparken sırtım çizildi" şeklindeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı için itibar edilmediği vurgulandı.

AVUKATLARA TEBLİĞ EDİLECEK VE 26 ARALIK'TA KARAR VERİLECEK

Savcının hazırladığı 14 sayfalık mütalaanın sanık avukatları ile davaya müdahil olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ile Diyarbakır Barosu avukatlarına tebliğ edilecek. 26 Aralık'taki duruşma gününden önce mütalaanın tebliğ edilerek avukatlara mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlaması için süre verilecek. Mütalaanın duruşma gününden önce verilmesi nedeniyle davanın 26 Aralık'taki duruşmada karara çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.