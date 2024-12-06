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Strateji ve Bütçe Uzmanlarının çıkardığı dergi yayın hayatına başladı

Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği (SBUDER) tarafından hazırlanan Stratejist Dergisinin tanıtımı ATO Congresium Kitap Fuarında yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 12:38, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:42
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Strateji ve Bütçe Uzmanlarının çıkardığı dergi yayın hayatına başladı

Kalkınma ve kalkınmanın finansmanı alanında çalışmalar içermesi amaçlanan Stratejist Derginin ilk sayısında emekli aylıklarından sosyal güvenlik sisteminin makroekonomik istikrar açısından önemine, tarım yardımlarından inovasyona, bölgesel kalkınmadan işgücü piyasasına, enerji güvenliğinden kamu hizmetlerinde gizlilik kavramına, program bütçe uygulamasından güncel gelişmelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yer alıyor.

İlk etapta elektronik (https://www.stratejist.org) olarak yayımlanan Derginin önümüzdeki dönemde kalkınma odağı çerçevesinde çok çeşitli alan ve konularda yeni çalışmaları içerecek şekilde güçlenerek yayın hayatına devam etmesi planlanmaktadır.

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