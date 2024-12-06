Isınmak için yaktığı mangal hayatına mal oldu

Uzun süre banyodan çıkmaması üzerine ailesi durumu fark etti. İçeri girdiklerinde N.Ş.'yi yerde hareketsiz bulan aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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