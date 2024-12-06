Isınmak için yaktığı mangal hayatına mal oldu
Çınar ilçesinde ısınmak için banyoda mangal yakan 16 yaşındaki N.Ş., karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 13:13, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:13
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, 16 yaşındaki N.Ş., akşam saatlerinde ısınmak amacıyla banyoda mangal yaktı. Mangaldan yayılan karbonmonoksit gazı nedeniyle genç kız zehirlenerek hayatını kaybetti.
Uzun süre banyodan çıkmaması üzerine ailesi durumu fark etti. İçeri girdiklerinde N.Ş.'yi yerde hareketsiz bulan aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.