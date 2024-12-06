Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. Yeni listede köri sosundan, üzüm pekmezine birçok üründe yapılan sahtecilikler yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 13:45, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:51
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesine 21 yeni ürün daha ekledi.Yeni listede sucuktan, zeytinyağına, üzüm pekmezinden, köri sosuna birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.
Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine yeni eklenen ürünler şöyle...