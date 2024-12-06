Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesine 21 yeni ürün daha ekledi.

Yeni listede sucuktan, zeytinyağına, üzüm pekmezinden, köri sosuna birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine yeni eklenen ürünler şöyle...