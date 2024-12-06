Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe Vergi Dairesi'nde memur olan Eyüp Sabri Bilen'den haber alamayan ailesi ve mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri evde Bilen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Bilen'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bilen'in 38 yıldır Kızıltepe Vergi Dairesi'nde çalıştığı, eşi ve 4 çocuğunu ise memleketi Şanlıurfa'ya tatile gönderdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.