Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
Mardin'de, ailesi ve arkadaşlarının haber alamadığı vergi dairesi memuru Eyüp Sabri Bilen (61), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 15:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:58
Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe Vergi Dairesi'nde memur olan Eyüp Sabri Bilen'den haber alamayan ailesi ve mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, girdikleri evde Bilen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Bilen'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Bilen'in 38 yıldır Kızıltepe Vergi Dairesi'nde çalıştığı, eşi ve 4 çocuğunu ise memleketi Şanlıurfa'ya tatile gönderdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.