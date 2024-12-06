Deniz Undav formasına gümrük şoku: 'Yasaklı malzeme' engeli

Bundesliga'da mücadele eden Stuttgart takımında oynayan Deniz Undav'ın hayranı Diyarbakırlı 26 yaşındaki B.K., Almanya'daki bir akrabasından futbolcunun formasını istedi. Aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nda oynayan ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgede büyük bir hayran kitlesi olan futbolcunun forması, Almanya'dan bir ay önce PTT kargo ile Diyarbakır'a gönderildi.

Deniz Undav forması "yasaklı malzeme" oldu

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Diyarbakır'da, hayranı olduğu Deniz Undav'ın formasını heyecanla bekleyen B.K., bu sürenin bir ayı bulması üzerine PTT şubesine gitti. PTT'deki görevliler, yurtdışından gelen kargoların gümrük görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra teslim edildiğini ve söz konusu kargonun "yasaklı malzeme" kapsamında iadesine karar verildiğini söyledi.

Aldığı yanıt karşısında şaşkına dönen B.K., formanın iade işlemlerinin başladığını ve Diyarbakır'dan Almanya'ya gönderilmek üzere İstanbul'a yönlendirildiğini öğrendi. CEGA Medya'ya konuşan B.K., "İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Sanırım dünyada ilk kez bir takım forması yasaklı malzeme sayılarak geri gönderiliyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.

PTT yetkilileri ise yurtdışından gelen tüm kargoların gümrük görevlileri tarafından rutin olarak kontrol edildiğini, bu kontrollerin ardından kargonun sahibine teslim edildiğini belirtti.

Yetkililer hangi kargonun teslim edilip edilmeyeceğine ise gümrük görevlilerinin karar verdiğini söyledi.