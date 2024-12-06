Memiş'ten 'altın' uyarısı: Yarın sabah uyandığımızda...

Finansal analist ve Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında, piyasada aralık ayının ilk haftasını altın ekseninde değerlendirdi. Durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini söyledi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:

"Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.

Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. e Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz.

Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak.

11 aydır ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı.

Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti.

Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek.

Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz.

Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelmen ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarımdışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz.

Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Ons altın tarafında 2.580-2.780 dolar aralığındaki dinlenme modu devam ediyor. Biraz daha dinlenmeye devam edecek.

Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar 2.580-2.780 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz karşımızda.

Bugünkü piyasalardan bahsediyoruz. Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa sürpriz bir piyasalarda olumsuz bir şey yaşanırsa o zaman tekrar yorumlarız. Bir anda Güney Kore'deki darbe girişimine şahit olduk. Bakın hiçbir şey yoktu ortada.

Güney Kore dünyanın gündeminde değildi. Ama bir anda bir darbe girişimi gördük. Bakın hiç böyle dünyada bir darbe herhangi bir jeopolitik risk veya Güney Kore'yi konuşan bir dünya piyasası yokken, bir arada bir sürpriz haber akışları gelebiliyor.

Yani daha Aralık ayının 5. günü görmediğimiz bir darbe gelişimi vardı Güney Kore'de, onu da görmüş olduk. Piyasalarda bir deprem etkisi yaşandı. SPK_1 LG, Hyundai gibi birçok şirketlerin hisse değerlerinde %2,5-%3 civarında sert satışlar gördük.

Toplamda 50 milyar dolarlık bir hasara neden oldu bu darbe girişimi. Yine yarın sabah kalktığımız zaman nasıl bir piyasa uyanacağımızı bilmiyoruz. Bunu neden anlattım? Altın piyasası da, altın fiyatları da bu gibi sürprizler karşısında kendine yönü bir yön belirleyebilir, dikkat etmekte fayda var."