Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi

Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu
İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu
Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu
Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu
Erdoğan: Esad'a gel görüşelim dedik, olumlu cevap alamadık
Erdoğan: Esad'a gel görüşelim dedik, olumlu cevap alamadık
Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya
Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya
Geri dönen ürünler ülkeye girmeden imha ediliyor
Geri dönen ürünler ülkeye girmeden imha ediliyor
Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı
Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Narin Güran cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Fen ve matematikte üst ve ileri yeterlikteki öğrenci oranları arttı
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Bütçe sonrası gündem GSS ve memurlara yönelik düzenlemeler
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
Uzman ve başöğretmenlik yönetmeliği ne zaman yayımlanacak?
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
2023'de sağlık harcamaları ikiye katlandı
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
Asgari ücrette süreç başlıyor! TÜİK değil, komisyon belirliyor
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Türkiye ekimde en çok altın alan ikinci ülke
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Motorine 96 kuruş indirim geldi
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Bakan Işıkhan: Belediyeler borçları ödemeden geri duruyor
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
Ak Partili vekillerden 'emekliye seyyanen zam yapılsın' talebi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
TOGG CEO'su Karakaş: Geçen ay rekor kırdık, 44 bin T10X trafikte
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
Başsavcının Eşiyle ilgili iddialar asılsız çıktı
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
BDDK'dan taksitle cep telefonu alımında yeni düzenleme
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
MGK'dan Suriye mesajı: Rejim ve Muhalefet uzlaşmalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 17:14, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:06
Yazdır

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 17 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 26 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 973 milyon 386 bin 519,74 lira, işlem miktarı ise 1.337,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 320 milyon 103 bin 701,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.026.000,002.650,00

En Düşük2.950.000,002.612,00

En Yüksek3.020.000,002.710,50

Kapanış3.017.000,002.700,00

Ağırlıklı Ortalama2.952.829,532.680,98

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.973.386.519,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.337,28

Toplam İşlem Adedi21

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber