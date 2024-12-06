Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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