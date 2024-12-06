Kars'ta öğrenci kavgası: Lise öğrencisi bıçaklandı
Kars'ta bir ortaokul öğrencisi ile lise öğrencisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Lise öğrencisi aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralı öğrencinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 17:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:30
KARS (AA) - Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
Mihralibey Ortaokulu öğrencisi Y.K, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.A'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan E.A. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.