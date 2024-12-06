19 Yaşındaki genç Galata Kulesi'nden düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'un tarihi Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek kuleden düştü. Olayın ardından genç adamın hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 22:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:31
Galata Kulesi'ni gezmek için tepeye çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.